Сбер будет делать все, чтобы объем его дивидендных платежей не снизился

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк будет делать все, чтобы объем дивидендных платежей акционерам не снизился, заявил глава банка Герман Греф в ходе дня инвестора.

"Наша философия состоит в том, что мы должны платить все налоги и максимально, насколько это возможно, дивиденды для того, чтобы выполнять все свои обязательства перед государством, перед акционерами. (...) В части наших продуктов, в части технологий и так далее мы стараемся делать много сюрпризов, но в части финансовых результатов крупнейшая компания в стране самое лучшее, что может предложить всем своим инвесторам - это стабильность результатов. Поэтому мы стараемся этот принцип соблюдать. Стараемся не обманывать наших акционеров, может быть, обещать даже немножко меньше, чем мы в состоянии показать на практике, но ни в коем случае не обманывать, не обещать то, что мы не можем сделать", - заявил он.

"У нас, вы видите, уровень достаточности капитала 13,3%. Фактически наши дивиденды являются налогом на сверхприбыль, так как государство является крупнейшим акционером. И у нас, в общем, зачастую все, что свыше 13,3%, забирается. Нет ни одной компании в стране, которая бы платила столь же стабильно и в проценте от прибыли и в объеме дивидендов. Вот поэтому любое введение дополнительного налога приведет к тому, что мы станем меньше платить дивидендов (...) тут же, год в год", - добавил он.

"Мы как раз считаем, что это нормально, что мы должны отдавать максимум капитала, мы должны быть прибыльной компанией для наших акционеров. И для нас большая честь платить дивиденды в том объеме, в котором только это возможно. Мы все будем делать для того, чтобы объем дивидендных платежей не снизился. И чтобы, скажем, любовь наших акционеров, в первую очередь розничных акционеров, к компании ни в коем случае не потерять, она очень тяжело зарабатывается и быстро теряется. Мы очень дорожим вот этим доверием наших акционеров и наших директоров. Это не фигура речи", - отметил Греф.