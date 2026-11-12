Сбербанк раскрыл финансовые ориентиры новой стратегии-2029

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк в рамках презентации новой стратегии представил прогнозы основных финансовых показателей на 2027-2029 годы.

Рентабельность капитала банка в 2027 году, как и на всем прогнозном горизонте стратегии, ожидается на уровне свыше 21%, достаточность капитала Н 20.0 - не менее 13,3%, следует из презентации зампреда правления, финансового директора Сбербанка Тараса Скворцова.

Сбербанк в 2027 году прогнозирует стоимость риска в районе 1,4%, соотношение операционных расходов к доходам в районе 30-33%, нулевую динамику чистых комиссионных доходов.

Чистая процентная маржа в 2027 году ожидается в районе 6%.

Сбербанк ждет рост корпоративного кредитования в 2027 году по сектору на уровне 10-12%, розничного - 7-9% (сам банк планирует расти в соответствие с сектором). Рост средств юрлиц по сектору в следующем году ожидается в размере 5-7% (Сбер ждет динамику на уровне сектора), физлиц - на 11-13% (банк собирается расти выше сектора).

Ранее президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в стратегии на 2027-2029 годы рентабельность капитала закреплена в размере не менее 21% ежегодно (в действующей стратегии этот показатель составлял свыше 22%). Банк сохранит основные принципы дивидендной политики: планирует распределять на дивиденды до 50% чистой прибыли по МСФО при достаточности капитала Н20.0 не менее 13,3%.

В новой стратегии рост корпоративного кредитования в среднем по сектору ожидается на уровне 10-11%, розничного - 9-12%, заявил Скворцов. "Осторожный подход регулятора к смягчению денежно-кредитной политики, достаточно жёсткие требования в части пруденциального регулирования банковского сектора являются ограничителем для ускорения кредитной активности. Мы ожидаем стабильную динамику в сегменте корпоративного кредитования, рост в диапазоне 10-11% и небольшое восстановление темпов в сегменте кредитования частных лиц до 9-12% в следующие три года", - отметил финдиректор. По его словам, рост будет наблюдаться в первую очередь в обеспеченном кредитовании, ипотеке и автокредитах.

"В части привлечённых средств частных клиентов мы прогнозируем ежегодный рост сектора на 11-13% на фоне постепенного снижения ставок. Рост средств на счетах юридических лиц в 2027 году будет значимо уступать рознице, но с восстановлением до 9-11% в последующие два года по мере нормализации бизнес-активности", - добавил финдиректор.

Он отметил, что чистая процентная маржа Сбербанка будет плавно снижаться на протяжении новой стратегии, но останется выше 5,5% к концу 2029 года. Динамика чистых комиссионных доходов в 2027-2029 году не превысит темпа инфляции, наиболее сложным будет 2027 год, подчеркнул Скворцов.

"В части стоимости кредитного риска мы ожидаем его нормализации к уровню около 1% к концу прогнозного периода. При этом корпоративный сегмент будет под большим давлением, особенно в следующем году. Стоимость риска по розничным кредитам будет оставаться стабильной. Некоторые улучшения риск-метрик возможны в связи с изменением структуры портфеля в пользу обеспеченных кредитов", - сказал финдиректор.

Сбербанк ожидает, что финансовые результаты от других видов деятельности, в том числе нефинансового бизнеса, выйдут в положительную зону, в сумме за три года внесут существенный положительный вклад в результаты группы.