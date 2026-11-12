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Кабмин РФ одобрил допфинансирование льготных автокредитов в новом бюджете

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило поправки к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку ко второму чтению в Госдуме, в числе изменений - увеличенный объем средств на предоставление льготных автокредитов.

"Третья группа поправок касается перераспределения с увеличением бюджетных средств в рамках госпрограмм и непрограммных направлений деятельности. Так, дополнительные ресурсы предусмотрены на предоставление льготных автокредитов", - сказано в материалах на сайте Минфина.

Также допсредства будут направлены на реконструкцию Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань Краснодарского края, обновление подвижного состава и загрузку предприятий транспортного машиностроения.

Еще одна группа поправок включает распределение бюджетных ассигнований после принятия нормативно-правовых актов и представления обоснований министерствами. "26 млрд рублей направим на поддержку льготного лизинга отечественных транспортных средств, что позволит реализовать в 2028 - 2029 годах не менее 42,7 тысяч новых единиц, в том числе общественного транспорта и электромобилей", - отметил Антон Силуанов, которого цитирует пресс-служба.

Объем финансирования программы льготного автокредитования на 2027 год может быть увеличен на 10,4 млрд рублей в рамках подготовки проекта бюджета ко второму чтению, сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к Минпромторгу. Учитывая, что в первоначальной версии бюджета размер субсидии на льготные автокредиты составлял 7 млрд рублей, финансирование программы в следующем году может составить 17,4 млрд рублей. В 2026 год на эти цели закладывалось 20 млрд рублей, они были исчерпаны к концу III квартала.

В следующем году по мере исчерпания предусмотренных лимитов программы поддержки спроса в автопроме могут быть дофинансированы, напомнил источник. Помимо этого он отметил, что "для оптимизации расходования бюджетных средств также прорабатывают корректировку параметров действия программ в части требований к уровню локализации".

Антон Силуанов Минфин
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