Поиск

Банки получат время на донастройку систем под прогрессивный НДФЛ по вкладам

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает дать банкам время на донастройку своих систем для исчисления и удерживания НДФЛ с процентов по вкладам по прогрессивной шкале – в 2027 году они будут исчислять налог по ставке 13%, а налоговая служба по итогам года – доначислять по прогрессивной шкале.

Соответствующие поправки министерство предлагает предусмотреть ко второму чтению изменений в Налоговый кодекс, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В соответствии с этим законопроектом, который прошел первое чтение, кредитные организации будут выступать налоговыми агентами и ежемесячно исчислять и удерживать НДФЛ с процентов по вкладам физлиц с 1 января 2027 года нарастающим итогом. При превышении уровня дохода в 2,4 млн руб. налог должен рассчитываться с применением прогрессивной шкалы.

Минфин РФ предлагает уточнить эту норму ко второму чтению с учетом поступивших обращений от банковских организаций. "С 1 января 2027 года банки будут исчислять и удерживать налог с процентных доходов по ставке 13%. По итогам налогового периода налоговый орган будет доначислять в следующем году сумму налога в соответствии с прогрессивной ставкой", - поясняет Минфин.

До конца 2027 года банки должны будут донастроить свои системы, чтобы в дальнейшем применять новый порядок по исчислению налога в соответствии с прогрессивной ставкой. Конкретные сроки будут определены после дополнительного обсуждения с заинтересованными сторонами, говорится в сообщении.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне стабильной нефти

 Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Нефть Brent подешевела до $95,52 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $95,52 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги снижением

 Фондовые индексы США завершили торги снижением

"Шереметьево" одобрило продажу туроператора "Библио-Глобуса" структурам RWB

Глава Nvidia Дженсен Хуан покидает компанию

 Глава Nvidia Дженсен Хуан покидает компанию

Суд признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве ПАО "Евротранс"

 Суд признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве ПАО "Евротранс"

Падение перевозок группы "Аэрофлот" в октябре ускорилось до 5,5%

ЦБ не считает чрезмерным текущий диапазон колебаний курса рубля

ЦБ ждет роста ВВП РФ в 2026 году в пределах 1%

 ЦБ ждет роста ВВП РФ в 2026 году в пределах 1%

Чехия может заменить в госрезерве до 125 тысяч куб. м российской нефти на CPC Blend
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12955 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4138 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов