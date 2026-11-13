Банки получат время на донастройку систем под прогрессивный НДФЛ по вкладам

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает дать банкам время на донастройку своих систем для исчисления и удерживания НДФЛ с процентов по вкладам по прогрессивной шкале – в 2027 году они будут исчислять налог по ставке 13%, а налоговая служба по итогам года – доначислять по прогрессивной шкале.

Соответствующие поправки министерство предлагает предусмотреть ко второму чтению изменений в Налоговый кодекс, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В соответствии с этим законопроектом, который прошел первое чтение, кредитные организации будут выступать налоговыми агентами и ежемесячно исчислять и удерживать НДФЛ с процентов по вкладам физлиц с 1 января 2027 года нарастающим итогом. При превышении уровня дохода в 2,4 млн руб. налог должен рассчитываться с применением прогрессивной шкалы.

Минфин РФ предлагает уточнить эту норму ко второму чтению с учетом поступивших обращений от банковских организаций. "С 1 января 2027 года банки будут исчислять и удерживать налог с процентных доходов по ставке 13%. По итогам налогового периода налоговый орган будет доначислять в следующем году сумму налога в соответствии с прогрессивной ставкой", - поясняет Минфин.

До конца 2027 года банки должны будут донастроить свои системы, чтобы в дальнейшем применять новый порядок по исчислению налога в соответствии с прогрессивной ставкой. Конкретные сроки будут определены после дополнительного обсуждения с заинтересованными сторонами, говорится в сообщении.