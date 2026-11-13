Оценка роста ВВП еврозоны в III кв. подтверждена на уровне 0,4%, как и ожидалось

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в третьем квартале увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно пересмотренным данным статистического управления Европейского союза.

В годовом выражении рост ВВП составил 1,3%.

Оба показателя совпали как с предварительно объявленными данными, так и со средним прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Экономика Евросоюза в июле-сентябре выросла на 0,5% в поквартальном сравнении и на 1,5% в годовом, что также соответствует первой оценке.

ВВП Нидерландов и Испании увеличился на 0,6% кв./кв., Германии - на 0,2%. Показатель Италии не изменился, Франции - снизился на 0,1%.

Это вторая оценка изменения ВВП из трех. Окончательные данные будут опубликованы 7 декабря.

Во втором квартале экономика еврозоны выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,2% относительно апреля-июня 2025 года, ВВП Евросоюза - на 0,7% и 1,4% соответственно.