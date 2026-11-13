Поиск

Оценка роста ВВП еврозоны в III кв. подтверждена на уровне 0,4%, как и ожидалось

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в третьем квартале увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно пересмотренным данным статистического управления Европейского союза.

В годовом выражении рост ВВП составил 1,3%.

Оба показателя совпали как с предварительно объявленными данными, так и со средним прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Экономика Евросоюза в июле-сентябре выросла на 0,5% в поквартальном сравнении и на 1,5% в годовом, что также соответствует первой оценке.

ВВП Нидерландов и Испании увеличился на 0,6% кв./кв., Германии - на 0,2%. Показатель Италии не изменился, Франции - снизился на 0,1%.

Это вторая оценка изменения ВВП из трех. Окончательные данные будут опубликованы 7 декабря.

Во втором квартале экономика еврозоны выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,2% относительно апреля-июня 2025 года, ВВП Евросоюза - на 0,7% и 1,4% соответственно.

еврозона ВВП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне стабильной нефти

 Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Нефть Brent подешевела до $95,52 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $95,52 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги снижением

 Фондовые индексы США завершили торги снижением

"Шереметьево" одобрило продажу туроператора "Библио-Глобуса" структурам RWB

Глава Nvidia Дженсен Хуан покидает компанию

 Глава Nvidia Дженсен Хуан покидает компанию

Суд признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве ПАО "Евротранс"

 Суд признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве ПАО "Евротранс"

Падение перевозок группы "Аэрофлот" в октябре ускорилось до 5,5%

ЦБ не считает чрезмерным текущий диапазон колебаний курса рубля

ЦБ ждет роста ВВП РФ в 2026 году в пределах 1%

 ЦБ ждет роста ВВП РФ в 2026 году в пределах 1%

Чехия может заменить в госрезерве до 125 тысяч куб. м российской нефти на CPC Blend
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12955 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4138 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов