ЦБ рассчитывает на запуск ИИ-помощника для выбора финансовых продуктов с 2027 г.

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ ожидает запуска помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ), который будет помогать клиентам при выборе финансовых продуктов, с 2027 года, его внедрение будет носить рекомендательный характер, но ЦБ не исключает закрепления такой обязанности в регулировании в будущем, заявил журналистам зампред Банка России Михаил Мамута.

"Мы рассчитываем, что (он будет запущен - ИФ) с Нового года, совсем скоро. Мы готовим сейчас соответствующее письмо, которое будет направлено в адрес кредитных и страховых организаций, поскольку там кроме трёх продуктов банковских: вкладов, ипотеки и кредитных карт, есть ещё и каско. И всё технологически к Новому году должно быть готово для его разворачивания", - сказал Мамута в ходе конференции "Фокус на клиента".

"Я думаю, что мы полгода потестируем его в режиме рекомендации, посмотрим результаты уже, что называется, на широкой клиентской базе, и после этого как-то будем закреплять, при успешном результате, в регулировании", - добавил он.

По его словам, ИИ-помощник будет встроен в мобильные приложения финансовых организаций и их сайты. Регулятор уверен в том, что те памятки, которые он выдаёт, будут равноудалены от всех участников, поэтому никто не будет находиться в преимуществе, которое возможно достигнуть, если организация будет использовать собственную систему, и никто не будет дискриминирован. "Это абсолютно нейтральная история, устраняющая асимметрию информации", - отметил зампред ЦБ.

"Тот помощник, который сейчас должен появиться, он будет носить шильдик "по методологии Центрального банка". То есть мы уверены в том, что он будет выдавать. И у нас будет встроенная некая такая процедура арбитража с финансовыми организациями. Абсолютно нормально, если им не нравится выдача, которую делает помощник, у нас будет время это обсудить и скорректировать, если такая коррекция будет необходима. Помощник работает по референсам и промптам, которые написаны совместно с рынком", - добавил он.

Тестирование ИИ-помощника проходило с конца прошлого года. В нем принимало участие 10 крупнейших банков, в том числе ВТБ, Т-Банк и Совкомбанк.

"У нас столько требований законодательства и регулирования, что это не просто желание самих организаций - сделать такой сложный договор (при покупке финпродукта - ИФ), это регулирование так выстроено, да? Это регулирование тоже, наверное, нельзя убрать, потому что оно направлено на защиту от риска и так далее. И помочь человеку, чтобы искусственный интеллект помогал читателю, по сути дела, сделал выжимку из основных условий договора, обратил внимание, какие есть отклонения от стандартов, если есть стандарт, как, например, по ипотечному стандарту. И чтобы было такое в простой форме, не сложной юридической, а в простой форме позволил ему познакомиться с продуктом", - говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе прошлогодней конференции "Фокус на клиента".