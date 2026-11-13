Brent торгуется у $95,88 за баррель

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно днем в пятницу и завершают неделю в минусе.

К 14:43 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,06%) до до $95,88 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,31 (0,35%), до $88,43 за баррель.

С начала недели обе марки подешевели примерно на 3%. За предыдущую неделю цена Brent рухнула на 16%, цена WTI - на 13%.

В четверг Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 2,6%. Поддержку нефтяным котировкам оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном. "Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно прошли", - написал он в Truth Social. Он добавил, что США "получили их (иранские - ИФ) деньги", а также контролируют Ормузский пролив.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз сокращения спроса на нефть в мире в 2026 году на 67 тысяч баррелей в сутки, до 2,684 млн б/с. Агентство оценивает мировой спрос на нефть в 2026 году в 102,29 млн б/с. В то же время МЭА повысило прогноз глобальных поставок нефти в текущем году на 920 тысяч б/с, до 101,6 млн б/с.