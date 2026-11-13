Мосбиржа запустит фьючерсы на сою и кукурузу

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Московская биржа 19 ноября начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на сою и кукурузу, говорится в сообщении площадки.

"Новые инструменты предоставят частным и институциональным инвесторам доступ к динамике мировых цен на масличные и зерновые культуры. Российские компании, деятельность которых связана с производством, переработкой и торговлей сельскохозяйственной продукцией, с помощью новых фьючерсов смогут повысить эффективность управления ценовыми рисками", - отмечает биржа.

Параметры фьючерса на сою: код - SOYBEAN, котировка - в долларах США за один бушель, лот - 100 бушелей.

Параметры фьючерса на кукурузу: код - CORN, котировка - в долларах США за один бушель, лот - 100 бушелей.

"Мы продолжаем развивать линейку контрактов на продукцию АПК. В 2024 году мы начали торги фьючерсами на какао, а в прошлом году запустили фьючерсы на кофе и апельсиновый сок. С момента запуска сделки с этими инструментами заключили более 132 тыс. клиентов, и интерес к ним продолжает увеличиваться", - прокомментировала запуск новых инструментов управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева, слова которой приводятся в сообщении.