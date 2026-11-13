Совкомбанк считает маловероятным сценарий дефолта "Самолета"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Совкомбанк считает, что дефолт девелопера "Самолет" маловероятен, но даже в этом случае размер дополнительных резервов, которые нужно будет создать банку, не превысит размер его прибыли за несколько недель работы, заявил управляющий директор банка Андрей Оснос.

Совкомбанк является крупным кредитором "Самолета" наряду со Сбербанком и ВТБ.

"Если положение заемщика, в маловероятном сценарии, ухудшится и он допустит дефолт, хотя такую ситуацию с крупным заемщиком, крупным девелопером, я с трудом представляю, потому что он потянет за собой огромное количество отраслей - от металлургии до бетонных заводов, всего", - сказал Оснос в ходе конференц-звонка.

"Если положение ухудшится, это может повлечь за собой создание дополнительных резервов, но я могу так сформулировать, что дополнительное создание резервов в самом худшем случае не превысит нескольких недель нашей прибыли", - добавил он.

По его словам, по корпоративным кредитам "Самолета" у банка созданы достаточные резервы, которые учитывают всю информацию на последнюю отчетную дату, то есть на 30 сентября. Совкомбанк считает, что этих резервов "с лихвой хватит" для покрытия возможных убытков по этим кредитам. По проектному финансированию банк не видит обесценения, поскольку там есть обеспечение, счета эскроу.

"Что касается облигаций "Самолета", у нас тоже есть на балансе немного, но они отражены по рыночной стоимости, они входят в переоценку, отрицательная переоценка ценных бумаг в том числе", - сказал Оснос.

О финансовых проблемах у "Самолета", лидера по объему жилищного строительства в РФ, стало известно в начале 2026 года. Девелопер в конце сентября напугал рынок уже вторым в этом году случаем задержки выплаты по облигациям, которую, как и весной, "Самолет" объяснил техническими причинами - "поздним зачислением средств". На этой неделе история с просрочкой на сутки повторилась - теперь с исполнением обязательств по выкупу облигаций на сумму около 100 млн руб., и вновь "Самолет" сослался на технические причины.

"Самолет" может первым опробовать механизм комплексной санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве, говорил в конце октября журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Именно масштабом проблем рынка жилой недвижимости и необходимостью санировать "Самолет" аргументировали банки необходимость ускорить появление этого механизма (обсуждается его перенос с июля на январь 2027 года): в частности, письмо с таким содержанием в начале октября направлял в правительство Совкомбанк, рассказывал источник "Интерфакса".

"Это (новый механизм комплексной санации - ИФ) хороший механизм, но, во-первых, пока не принят закон, ускоряющий дату начала работы закона, во-вторых, даже при потенциальном вступлении в силу с 1 января 2027 года утверждение первых комплексных санаций по процессуальным срокам - это 4-5 месяцев", - сказал "Интерфаксу" первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, слова которого передала пресс-служба.

Он добавил, что банк не разглашает конкретные данные по клиентам, отметив при этом, что влияние на кредитную организацию рисков на этого клиента незначительное.