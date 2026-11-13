Gartner прогнозирует, что мировые расходы на ИИ превысят $4 трлн в 2027 г.

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Общий объем мировых расходов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в 2027 году достигнет $4 трлн, сообщается в пресс-релизе исследовательской компании Gartner.

Это на 47,5% выше показателя, который прогнозируется на текущий год.

При этом 59% затрат в следующем году будет приходиться на инфраструктуру для ИИ. Данный показатель составит $2,4 трлн, что на 53% превысит расходы в 2026 году.

"Более быстрое, чем ожидалось, расширение потребностей пользователей в масштабировании рабочих нагрузок в сочетании с ростом вычислительной сложности процессов обучения моделей продолжает стимулировать увеличение расходов на ИИ-инфраструктуру во всем мире", - отмечает ведущий аналитик Gartner Джон-Дэвид Лавлок.

Как ожидается, расходы на оптимизированные для ИИ серверы - крупнейший сегмент затрат на ИИ-инфраструктуру - вырастут с $527,6 млрд в этом году до $957,2 млрд в 2027 году.

Мировые расходы на ИИ (млрд долларов США):