Gartner прогнозирует, что мировые расходы на ИИ превысят $4 трлн в 2027 г.
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Общий объем мировых расходов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в 2027 году достигнет $4 трлн, сообщается в пресс-релизе исследовательской компании Gartner.
Это на 47,5% выше показателя, который прогнозируется на текущий год.
При этом 59% затрат в следующем году будет приходиться на инфраструктуру для ИИ. Данный показатель составит $2,4 трлн, что на 53% превысит расходы в 2026 году.
"Более быстрое, чем ожидалось, расширение потребностей пользователей в масштабировании рабочих нагрузок в сочетании с ростом вычислительной сложности процессов обучения моделей продолжает стимулировать увеличение расходов на ИИ-инфраструктуру во всем мире", - отмечает ведущий аналитик Gartner Джон-Дэвид Лавлок.
Как ожидается, расходы на оптимизированные для ИИ серверы - крупнейший сегмент затрат на ИИ-инфраструктуру - вырастут с $527,6 млрд в этом году до $957,2 млрд в 2027 году.
Мировые расходы на ИИ (млрд долларов США):
|Сегмент
|2026г
|2027г
|изм.
|ИИ-услуги
|576
|746
|30%
|ИИ-кибербезопасность
|51
|86
|69%
|ПО для ИИ
|458
|649
|42%
|ИИ-агенты
|30
|67
|123%
|ИИ-модели
|28
|51
|82%
|Платформы анализа данных и машин.обучения
|26
|35
|35%
|Платформы для разработки приложений
|10
|12
|20%
|ИИ-данные
|3
|6
|100%
|ИИ-инфраструктура
|1563
|2397
|53%
|Всего
|2746
|4050
|47,5%