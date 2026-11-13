Brent подорожала до $96,22 за баррель

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо повышаются вечером в пятницу.

К 19:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,4 (0,42%) до $96,22 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,21 (0,24%), до $88,95 за баррель.

Оба сорта завершают неделю снижением более чем на 2% в связи с надеждами на то, что возобновления прямого военного конфликта на Ближнем Востоке не будет, поскольку Вашингтон сосредоточился на морской блокаде Ирана и усилении экономического давления на страну.

В то же время продолжающиеся нападения на суда в Ормузском проливе создают риски для поставок нефти на мировой рынок.

Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз сокращения спроса на нефть в мире в 2026 году на 67 тысяч баррелей в сутки, до 2,684 млн б/с. Агентство оценивает мировой спрос на нефть в 2026 году в 102,29 млн б/с.

В то же время МЭА повысило прогноз глобальных поставок нефти в текущем году на 920 тысяч б/с, до 101,6 млн б/с.

Еженедельный доклад Минэнерго США показал существенный рост коммерческих запасов как нефти, так и продуктов нефтепереработки в стране по итогам предыдущей недели.

Запасы нефти в Штатах увеличились на 4,657 млн баррелей, максимально с августа. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 1,1 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,799 млн баррелей, дистиллятов - на 4,071 млн баррелей.