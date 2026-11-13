Индекс МосБиржи закрепился выше 2510 пунктов, отыграв потери начала ноября

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу подрос на фоне надежд на прогресс в переговорах по украинскому урегулированию, а также подорожавшей нефти (январский фьючерс на Brent превысил $96,3 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился выше 2510 пунктов, отыграв потери первой недели ноября.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2511,42 пункта, индекс РТС вырос на 1,1% до 963,04 пункта. Из индексных акций лидерами роста в пятницу выступили бумаги "Эн+ груп" (+3,9%), МКБ (+3%), "Транснефти" (+2,5%), ПАО "Ренессанс Страхование" (+2,4%), "Т-Технологии" (+1,9%), но просели акции "ВК" (-2,6%), ПАО "Группа Позитив" (-2,3%), "АЛРОСА" (-1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 14 ноября, составил 82,1516 рубля (-82,87 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,9% на фоне роста доллара от ЦБ всего на 1,3 копейки.

Подорожали в пятницу также акции АФК "Система" (+1,4%), "ФосАгро" (+1,2%), ВТБ (+1%), "ИКС 5" (+1%), "МТС" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "Роснефти" (+0,5%), "Норникеля" (+0,3%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Северстали" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Совкомбанк (-1,4%) за 9 месяцев 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО вдвое - до 71,9 млрд рублей, следует из отчета банка. Чистая прибыль в III квартале 2026 года выросла в 1,5 раза - до 26,6 млрд рублей (годом ранее - 17,8 млрд рублей). Результаты практически совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, предполагавшим рост чистой прибыли Совкомбанка в январе-сентябре текущего года вдвое - до 71,4 млрд рублей, в III квартале - на 46,6%, до 26,1 млрд рублей.

Подешевели также акции "Интер РАО" (-0,7%), "Хэдхантера" (-0,7%), "Полюса" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве провели встречу в Ирландии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Днем ранее в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по Украине.

Путин вновь поддержал идею американской стороны о том, чтобы выходить на решение вопросов безопасности России и Украины через формирование будущей комплексной системы европейской безопасности, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Кушнер по итогам трех дней обсуждений украинского урегулирования сообщил в соцсети X, что между Москвой и Киевом сохраняются серьезные разногласия, однако есть и прогресс.

По его словам, Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС. "Сейчас обе стороны договорились расширить следующий раунд переговоров, включив в него наших европейских партнеров", - написал Кушнер. Он отметил, что участие ЕС позволит "рассмотреть более широкие послевоенные механизмы европейской безопасности наряду с территориальными проблемами между Украиной и Россией".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию может состояться достаточно быстро, в обозримой перспективе.

Также Песков заявил, что Россия и президент Владимир Путин открыты к контактам с европейцами, решение об их подключении к переговорам по украинскому урегулированию будет принято после того, как они продемонстрируют реальную готовность способствовать мирному процессу. Пресс-секретарь президента подчеркнул: "После того как мы поймем их реальное намерение и готовность способствовать мирному процессу, тогда уже можно будет принимать решение о проведении диалога по украинскому урегулированию в расширенном формате".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что переговоры по решению кризиса на Украине возможны в ближайшие недели, к ним подключатся европейские представители. "Ожидается, что в ближайшие недели впервые пройдут предметные мирные переговоры по Украине с европейским участием", - сказал он на встрече Европейского политического сообщества в Дублине.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, геополитический фон в конце недели был в целом достаточно нервным и противоречивым. С одной стороны, в Кремле обнадежили "быков" фондового рынка заявлением, что следующий раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США может состояться "уже скоро", хотя не назвали конкретную дату нового переговорного раунда.

С другой стороны, в Евросоюзе идет ожесточенная борьба относительно того, кого назначить участником возможных переговоров от ЕС, если эти переговоры от трехстороннего формата перейдут к четырехстороннему. При этом главы некоторых стран ЕС и чиновники Брюсселя заранее заявляют о том, что предложения России по архитектуре европейской безопасности в Евросоюзе рассматриваться не будут. То есть позиция ЕС, если будет по-прежнему столь же непримиримой и неконструктивной, может затормозить дальнейшее продвижение переговорного процесса по Украине, особенно если США и Украина будут настаивать на обязательном участии представителей Европы в переговорах. Таким образом, геополитика из драйвера подъема фондового рынка на следующей неделе может мимикрировать в тормоз роста, считает аналитик.

"По нашим ожиданиям, в понедельник индекс МосБиржи может по-прежнему колебаться в диапазоне 2450-2550 пунктов, прогноз по курсу доллара - 81-83 рубля/$1", - заключила Мильчакова.

Аналитик ФГ "Финам" Егор Вершинин также полагает, что рынок акций подрос на фоне новостей о подготовке нового раунда переговоров по Украине с участием США, России и европейских стран. Дополнительный интерес инвесторов вызывает возможность встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС 18-19 ноября. При этом существенного прорыва в переговорах по Украине пока нет: сохраняются разногласия по территориальному вопросу и гарантиям безопасности. Поддержку рынку также оказывает восстановление нефти Brent выше $96 за баррель, хотя сохранение высокой геополитической неопределенности и жесткой риторики ЦБ ограничивает потенциал роста.

На дневном графике индекс МосБиржи закрепился выше 2500 пунктов, что открывает дорогу к следующей цели в районе 2573 пунктов. Индикатор относительной силы рынка RSI находится в нейтральной зоне. В случае коррекционного снижения рынка поддержкой может выступить 2418 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть выросла на заявлениях американского президента об отсутствии необходимости заключать сделку с Ираном. Кроме того, хуситы продолжают атаки на энергетические объекты Саудовской Аравии, а Иран - на танкеры в Ормузском проливе. Фьючерсы на Brent поднялись выше сопротивления $94,5 за баррель и стремятся к отметке $97,5.

Рынок акций сохраняет потенциал роста на следующей неделе, индексы МосБиржи и РТС при благоприятном развитии событий могут обновить октябрьские пики 2543 пункта и 994 пункта. Инвесторы ждут объявления следующей даты трехсторонних переговоров по Украине, перспектива продолжения которых подтвердилась, а также будут реагировать на динамику цен на нефть. В ближайшее время, очевидно, будет рассматриваться вопрос подключения к переговорам Европы.

18-19 ноября состоится саммит АТЭС, на котором запланирована историческая встреча лидеров России, США и КНР с возможностью новых договоренностей, в том числе в энергетической сфере. На корпоративном фронте совет директоров "Европлана" рассмотрит дивиденды за 9 месяцев 2026 года, а "Софтлайна" - вопрос о пересмотре дивидендной политики. Финансовые результаты за 9 месяцев 2026 года по МСФО представят "ВИ.ру", "ЦИАН", банк "Санкт-Петербург", МТС-Банк, "Европлан", "МТС", "Совкомфлот", "Софтлайн". Акционеры "ЛУКОЙЛа", "Куйбышевазота", "ЦИАН" и Henderson обсудят рекомендованные промежуточные дивиденды. ПАО "МГКЛ" представит официальное заявление о текущей ситуации в группе с ответами на основные вопросы инвесторов, напомнила аналитик.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций, в Европе нет единого вектора (индексы CAC 40, FTSE подросли на 0,2-0,5%, DAX просел на 0,1%), снижаются США (индексы акций к 19:00 мск просели на 0,2-2% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены подросли.

К 19:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,5% до $96,32 за баррель (+3,3% в четверг), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,3% до $88,98 за баррель (+2,6% накануне).

Оба сорта завершают неделю снижением более чем на 2% в связи с надеждами на то, что возобновления прямого военного конфликта на Ближнем Востоке не будет, поскольку Вашингтон сосредоточился на морской блокаде Ирана и усилении экономического давления на страну.

В то же время продолжающиеся нападения на суда в Ормузском проливе создают риски для поставок нефти на мировой рынок.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу ухудшило прогноз сокращения спроса на нефть в мире в 2026 году на 67 тысяч баррелей в сутки, до 2,684 млн б/с. Агентство оценивает мировой спрос на нефть в 2026 году в 102,29 млн б/с.

В то же время МЭА повысило прогноз глобальных поставок нефти в текущем году на 920 тысяч б/с, до 101,6 млн б/с.

Еженедельный доклад Минэнерго США показал существенный рост коммерческих запасов как нефти, так и продуктов нефтепереработки в стране по итогам предыдущей недели. Запасы нефти в Штатах увеличились на 4,657 млн баррелей, максимально с августа. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 1,1 млн баррелей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00составил 65,37 млрд рублей (из них 11,38 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,61 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,84 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).