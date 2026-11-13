"Газпром" и Минск финализировали договоренности о строительстве комплекса СПГ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич провел переговоры с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, сообщила пресс-служба белорусского правительства в пятницу.

"Стороны финализировали договоренности по строительству в Беларуси комплекса по сжижению природного газа (СПГ)", - говорится в сообщении.

"Эксплуатация техники на СПГ является новым витком в развитии белорусского машиностроения, позволяющим не только расширять выпуск экспортоориентированной инновационной техники на альтернативных видах топлива, но и стимулировать использование газомоторной техники в Союзном государстве", - отмечается в сообщении.

Стороны отметили "высокую готовность заинтересованных субъектов хозяйствования к реализации проекта", который "предусматривает весь цикл - от производства СПГ до эксплуатации белорусских газомоторных "БЕЛАЗов" - и станет знаковым звеном белорусско-российского производственного сотрудничества".

Проект создания производственной и сбытовой инфраструктуры для сжиженного природного газа в Белоруссии реализуется в соответствии с соглашением о намерениях, подписанным 1 ноября 2023 года администрацией индустриального парка "Великий камень" (расположен в Минской области) и ООО "Газпром гелий сервис" (структура ПАО "Газпром"). Общее координационное взаимодействие осуществляет правительство Белоруссии и профильные ведомства республики с одной стороны и руководство ПАО "Газпром" с другой. Под строительство комплекса выделен земельный участок в индустриальной парке площадью около 3 га.