В ГД заявили, что пониженную ставку пеней для бизнеса после 90 дней просрочки предложено продлить на 2027 г.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Временный порядок расчета пеней для организаций, по которому после 90 дней просрочки ставка пеней снижается, предложено продлить на 2027 год, сообщил в воскресенье на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава комитета Андрей Макаров.

По его словам, поправку внес председатель Госдумы Вячеслав Володин ко второму чтению законопроекта (№617-9), это поправки в Налоговый кодекс, которые входят в бюджетный пакет законопроектов.

Сейчас для организаций действует временный порядок расчета пеней (п. 5.1 ст. 75 НК). За первые 30 дней просрочки пени начисляются в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ, с 31-го по 90-й день включительно - 1/150 ставки, с 91-го дня - снова 1/300. Если поправку не примут, с 1 января 2027 года вернется общий порядок: ставка 1/150 будет действовать с 31-го дня просрочки до ее окончания.

Временный порядок ввели законом от 29 октября 2024 года №362-ФЗ на 2025 год, затем продлили до 31 декабря 2026 года.

По словам Макарова, норма о пониженной ставке пеней заканчивала действие 31 декабря этого года.

"Это то, что очень просил бизнес вот в этих условиях. Для бизнеса это очень важно", - сказал глава комитета.