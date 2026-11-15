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Механизм приостановки карточек товаров на маркетплейсах из-за неявки продавца в налоговую исключат из поправок в НК

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Механизм приостановления приема заказов и размещения карточек товаров на маркетплейсах, если продавец не явился в налоговый орган или не представил документы, исключат из внесенных правительством поправок в Налоговый кодекс, сообщила первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева на заседании комитета в воскресенье.

Законопроект (№617-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета.

"В качестве основных замечаний комитета было что это (приостановка карточек товаров - ИФ) не может быть обеспечительной мерой для обязанности по уплате налогов, поэтому статья вся исключается", - сказала депутат.

Замминистра финансов Алексей Сазанов уточнил, что в законопроекте также прямо укажут, что на маркетплейсы нельзя возлагать функции налогового контроля.

"Мы здесь сохраняем только обмен сведениями между маркетплейсами и ФНС в части операций по критериям риска. Если есть какая-то деятельность партнеров маркетплейсов, которая рискованная, тогда об этой деятельности маркетплейс будет информировать ФНС, а ФНС в рамках своей обычной работы будет совершать административные действия", - сказал он.

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Законопроект в первоначальной редакции вводил новый способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов: приостановление приема заказов и размещения карточек товаров на маркетплейсах, если продавец не явился в налоговый орган или не представил документы по его требованию. Налоговая служба должна была направлять поручение одновременно всем операторам платформ, на которых размещены товары, работы или услуги продавца. Маркетплейс должен был исполнить его в течение двух дней и уведомить об этом налоговую службу. Меру могли применить к продавцам, которые не явились по вызову для дачи показаний или не представили документы, не позднее месяца со дня истечения срока для явки или представления документов. Если продавец являлся или представлял документы, налоговая служба не позднее двух дней направляла маркетплейсу поручение возобновить прием заказов и показ карточек товаров.

По мнению комитета по бюджету, такая мера фактически означает приостановление деятельности налогоплательщика без реальной обязанности перед бюджетом. Комитет также предлагал ограничить взаимодействие маркетплейсов и налоговых органов исключительно обменом информацией, без ответственности операторов за невыявление налоговых рисков.

Налоговый кодекс Госдума Ольга Ануфриева ФНС
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