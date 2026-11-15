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Условие о лишении IT-компаний пониженной ставки налога на прибыль за непредставление бухотчетности исключат из поправок в НК

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минфин исключил из внесенных правительством поправок в Налоговый кодекс (НК) условие, по которому IT-компании могли лишиться права на пониженную ставку налога на прибыль за непредставление бухгалтерской отчетности, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету в воскресенье.

"Справедливое было замечание комитета о том, что недопустимо лишать IT-компании прав на пониженную ставку за непредставление бухгалтерской отчетности, соответственно мы условие убрали", - сказал он.

Законопроект (№617-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета.

Законопроект в первоначальной редакции позволял IT-компаниям включать в профильные доходы выручку от предоставления доступа к электронным публикациям, аудиокнигам и аналогичным сервисам. Одновременно он предусматривал лишение IT-компаний права на пониженную ставку налога на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов в случае однократного непредставления бухгалтерской отчетности.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в заключении указал, что Налоговый кодекс не обязывает представлять бухгалтерскую отчетность для применения налоговых льгот, а вопросы правоприменения можно урегулировать через процедуру получения и подтверждения IT-аккредитации.

"Учитывая изложенное, при подготовке законопроекта ко второму чтению Комитет считает необходимым исключить из текста законопроекта положение о лишении права ИТ организаций на льготы вследствие непредставления бухгалтерской отчетности как не относящееся к предмету регулирования законодательства о налогах и сборах", - говорилось в заключении комитета.

Налоговый кодекс Минфин РФ Алексей Сазанов Госдума РФ IT
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