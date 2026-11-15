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Министерства продолжат обсуждать налоговые стимулы для нефтяных трудноизвлекаемых запасов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов и министерство энергетики продолжат рассмотрение возможности введения налоговых стимулов для разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Мы эти вопросы сейчас прорабатываем с Минэнерго. Но просто если показатели норм (для ТРИЗ по газу - ИФ) вступают в силу с 1 января 2030 года, то в части нефти Минэнерго не готово на такие отдаленные сроки. Поэтому мы сейчас с ними еще в процессе обсуждения", - сказал он, отвечая на вопрос представителя Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее замминистра сообщил о подготовке поправок в Налоговый кодекс РФ, предусматривающих налоговые стимулы для разработки трудноизвлекаемых запасов газа и газового конденсата, установив с 1 января 2030 года возможность применения понижающего коэффициента к сумме исчисленного НДПИ в течение первых 16 лет.

По словам Сазанова, принятие данных поправок позволит налогоплательщикам получить определенность и планировать инвестиции в инфраструктуру и развитие проектов, чтобы приступить к разработке таких залежей с момента начала действия льгот.

Минэнерго Алексей Сазанов Минфин РФ
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