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Кабмин предложил исключить марганец, хром, вольфрам, молибден из перечня подлежащих windfall tax металлов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Правительство предложило исключить марганец, хром, вольфрам и молибден из перечня полезных ископаемых, добыча которых будет облагаться налогом на сверхдоходы, заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Эти полезные ископаемые практически не экспортируются, используясь преимущественно в гособоронзаказе, пояснил он.

Налогообложению не будут также подлежать полезные ископаемые и компоненты, сумма НДПИ за 2025 год по которым менее 10 млн рублей.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, налог планировалось распространить на товарные руды черных металлов (железо, марганец, хром), цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, вольфрам, молибден, сурьма, магний), многокомпонентные комплексные руды, а также горно-химическое неметаллическое сырье (апатит-нефелиновые и фосфоритовые руды, калийные соли, борные руды), горно-химическое сырье, содержащее металлы (апатит-штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые руды), и полупродукты, содержащие в себе один или несколько драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений).

Ставка налога на сверхдоходы в общем случае, как планируется, составит 30%, а для золота - 20%. При этом общая сумма нового налога будет ограничена 15% выручки по каждому виду полезных ископаемых за вычетом начисленного НДПИ.

Налоговый кодекс НДПИ Минфин Алексей Сазанов Правительство РФ Госдума
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