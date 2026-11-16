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Brent подешевела до $95,38 за баррель

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Нефть слабо дешевеет на фоне ожиданий избытка предложения на мировом рынке на фоне восстановления поставок с Ближнего Востока.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $95,38 за баррель, что на $0,46 (0,48%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,02 (0,02%), до $95,84 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,18 (0,2%), до $88,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,18 (0,2%), до $88,56 за баррель.

По итогам минувшей недели оба контракта снизились в цене на 2,5%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу ухудшило прогноз сокращения спроса на нефть в мире в 2026 году на 67 тыс. баррелей в сутки, до 2,684 млн б/с. Агентство оценивает мировой спрос на нефть в 2026 году в 102,29 млн б/с.

В то же время МЭА повысило прогноз глобальных поставок нефти в текущем году на 920 тыс. б/с, до 101,6 млн б/с, и ожидает, что в четвертом квартале предложение на рынке будет превышать спрос.

"Впервые с начала конфликта между США и Ираном трейдеры всерьез рассматривают возможность возникновения избытка предложения нефти, а не сохранения ее дефицита. Эта смена настроений явно оказывает давление на рынок", - отмечает главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Признаки ослабления спроса на нефть в Китае также способствуют снижению цен в понедельник. Согласно данным Государственного статистического управления КНР, объемы нефтепереработки в стране в октябре сократились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,1% в годовом выражении.

Снижение цен на нефть сдерживается сохраняющимися рисками для судоходства в Ормузском проливе.

Два танкера, шедших через пролив по несогласованному с Тегераном маршруту, подорвались в заминированной зоне, сообщили в ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Персидском заливе был атакован танкер, связанный с Индией.

Brent WTI
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