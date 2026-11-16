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Казахстан на два месяца запретил ввоз куриных яиц

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан запретил импорт куриных яиц на два месяца, в том числе из стран ЕАЭС, такой приказ подписал глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров. Приказ от 12 ноября опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

"Ввести запрет на ввоз свежих яиц кур (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 040721) всеми видами транспорта сроком на два месяца на территорию Республики Казахстан, в том числе из государств-членов Евразийского экономического союза", - говорится в приказе.

Исключение составляет транзит куриных яиц через территорию Казахстана, помещение под таможенную процедуру экспорта и фактический ввоз в страну яиц до ввода в действие приказа при предоставлении сопроводительной накладной на товар.

В апреле 2026 года Казахстан уже вводил запрет на импорт куриных яиц сроком на шесть месяцев - до октября 2026 года.

Казахстан периодически запрещает на время ввоз куриных яиц для поддержки местных производителей.

В настоящее время в Казахстане действует 70 птицефабрик, из них 34 - яичного направления, 29 - мясного и 7 - племенной репродукции.

В 2025 году производство куриных пищевых яиц в республике увеличилось на 2,4% и составило 4,57 млрд штук. Собственное производство обеспечивает внутренний рынок на 98%.

Казахстан ЕАЭС
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