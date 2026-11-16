Рубль утром дешевеет к юаню на фоне небольшой смешанной динамики на рынке нефти

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль слабеет на фоне небольшой смешанной динамики на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,3445 руб. (+4,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,96 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Рубль закрыл прошлую неделю на уровне предыдущей пятницы (12,3 за юань), отыграв умеренное ослабление в начале недели. Давление на рубль мог оказать рост объема покупок валюты Минфином по бюджетному правилу (с понедельника до 15,6 млрд рублей в день против 12,7 млрд рублей в день в прошлом месяце). Восстановление цен на нефть к концу недели до $97 за баррель могло быть фактором поддержки рубля. ЦБ опубликовал данные по факторам валютного рынка в октябре, когда рубль укрепился на 2,5%. Укрепление происходило на фоне заметного снижения спроса на валюту со стороны импортеров. Более того, продажи валюты экспортерами сократились вопреки росту экспортных цен на нефть в сентябре-октябре (+51%), что могло быть связано с увеличением лагов поступления экспортной выручки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Нефть

Нефть демонстрирует слабые смешанные колебания утром в понедельник. Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по Москве составляет $95,8 за баррель, что на 0,06% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,2% до $88,73 за баррель.

По итогам минувшей недели оба контракта снизились в цене на 2,5%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу ухудшило прогноз сокращения спроса на нефть в мире в 2026 году на 67 тыс. баррелей в сутки, до 2,684 млн б/с. Агентство оценивает мировой спрос на нефть в 2026 году в 102,29 млн б/с.

В то же время МЭА повысило прогноз глобальных поставок нефти в текущем году на 920 тыс. б/с, до 101,6 млн б/с, и ожидает, что в четвертом квартале предложение на рынке будет превышать спрос.

Признаки ослабления спроса на нефть в Китае также способствуют снижению цен в понедельник. Согласно данным Государственного статистического управления КНР, объемы нефтепереработки в стране в октябре сократились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,1% в годовом выражении.

Снижение цен на нефть сдерживается сохраняющимися рисками для судоходства в Ормузском проливе.

Два танкера, шедших через пролив по несогласованному с Тегераном маршруту, подорвались в заминированной зоне, сообщили в ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Персидском заливе был атакован танкер, связанный с Индией.