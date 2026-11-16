Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,4% в начале основной сессии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник умеренно снижается на фоне проседающей нефти (январский фьючерс на Brent опустился к $95,7 за баррель) и угроз ЕС ввести новые антироссийские санкции; сдерживающим фактором выступают ожидания продолжения переговоров по украинскому урегулированию и предстоящего 18-19 ноября саммита АТЭС, где планируется трехсторонняя встреча глав России, США и Китая.

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2501,09 пункта (-0,4%), индекс РТС - 959,08 пункта (-0,4%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "ВК" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "РусАла" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,8%), но подросли акции "ФосАгро" (+1,3%), "Яндекса" (+1%), АФК "Система" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 ноября, составляет 82,1516 руб. (-82,87 копейки).

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