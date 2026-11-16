Банки ограничат доступ к счетам и снятие наличных гражданам, не представивших им ИНН

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Банки будут обязаны до 1 января 2028 года установить ИНН своих клиентов - физлиц, а тем, кто его не представит, с 1 июля 2028 года ограничить дистанционный доступ к счетам и снятие наличных в банкоматах, следует из поправок ко второму чтению законопроекта об особенностях исполнения бюджета РФ.

Законопроект (N619-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета, в первом чтении Госдума приняла его 29 октября. Поправки были представлены накануне на заседании комитета по бюджету.

"Кредитные организации и филиалы иностранных банков(...) обязаны в течение одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона установить сведения об идентификационных номерах налогоплательщиков в отношении клиентов - физических лиц, принятых на обслуживание до вступления в силу настоящего федерального закона и находящихся на обслуживании, а в случае невозможности установления идентификационного номера налогоплательщика потребовать представления указанным клиентом - физическим лицом сведений о его идентификационном номере налогоплательщика", - говорится в поправках.

Согласно поправкам, если клиент не представит ИНН в течение полутора лет, банк на шесть месяцев приостановит ему дистанционный доступ к счетам и ограничит использование карты или другого электронного средства платежа для снятия наличных в банкоматах. Через два года банк прекратит дистанционный доступ к счетам и предоставление клиенту электронного средства платежа.

Внесенные поправки в закон о противодействии отмыванию доходов также делают ИНН обязательным при открытии гражданину банковского счета или вклада и при выдаче ему персонифицированного электронного средства платежа. Сейчас ИНН физлица обязателен только для сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами, в остальных случаях банк фиксирует его при наличии. ИНН также потребуется для получения неперсонифицированного электронного кошелька с остатком до 100 тыс. руб. и оборотом до 200 тыс. руб. в месяц, который выдается после упрощенной идентификации.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, не состоящих на учете в налоговых органах, требования об обязательном ИНН, в том числе нормы об ограничении доступа к счетам, начнут применяться с 1 сентября 2027 г.

Требования к банкам об установлении ИНН клиентов вступят в силу с 1 января 2027 года.