Мосбиржа с 30 декабря прекратит торги всеми выпусками облигаций "ЕвроТранса"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU -"Московская биржа" с 30 декабря прекратит торги облигациями "ЕвроТранса", говорится в сообщении торговой площадки.

Все 10 выпусков облигаций компании будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В качестве основания указано введение в отношении организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Кейс "ЕвроТранса", который три года назад провел IPO и получил первый уровень листинга на "Московской бирже", а за несколько месяцев 2026 года перестал платить инвесторам по всем находящимся в обращении публичным инструментам (это биржевые и "зеленые" бонды, "народные" облигации, а также цифровые финансовые активы), остается одной из самых обсуждаемых историй для рынка в текущем году.

В апреле биржа на фоне проблем с обслуживанием облигаций у компании и снижения ее рейтингов перевела бонды "ЕвроТранса" из первого-второго в третий котировальный список, а затем включила их в сектор повышенного инвестиционного риска.

В августе после первого фактического дефолта торговая площадка перевела все выпуски облигаций "ЕвроТранса" в режим торгов "Д", который предназначен для дефолтных эмитентов. Особенности режима предполагают, что накопленный купонный доход (НКД) в нем не рассчитывается. К началу сентября компания находилась в состоянии дефолта по всему массиву публичного долга.

На прошлой неделе Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Сбербанка России о банкротстве "ЕвроТранса" и ввёл в отношении должника процедуру наблюдения.