Еврокомиссия ухудшила прогнозы роста ВВП России на 2026 и 2027 годы до 0,6%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Экономика России увеличится на 0,6% в 2026 и 2027 годах, прогнозирует Еврокомиссия.

Майский прогноз ЕК предусматривал увеличение ВВП России на 1,3% в 2026 году и на 1,1% в 2027 году.

В 2028 году, как ожидается, рост российской экономики ускорится до 0,9%.

По оценкам ЕК, в 2024 году российская экономика выросла на 4,9%, а в 2025 году темпы роста резко замедлились до 1%.

Потребительские расходы и государственные затраты оказали ограниченную поддержку экономическому росту, однако "гражданские отрасли оказались сильно затронуты конфликтом с Украиной, украинскими контрударами и западными санкциями", сообщила ЕК.

По оценке ЕК, инвестиции в России упали на 8,1% в январе-июне в годовом выражении после сокращения на 0,4% по итогам всего 2025 года.

"Потребительские расходы продолжают получать поддержку за счет активного роста зарплат, - говорится в пресс-релизе. - В то же время поддержка реальной экономики со стороны повышенных цен на нефть и газ оказалась относительно ограниченной, поскольку сверхдоходы оказались нивелированы существующим дисбалансом, включая высокий уровень долга, и используются для пополнения запасов денежных средств".