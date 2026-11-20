В Москве убеждены в способности Каллас сорвать любые мирные инициативы

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Рассмотрение Евросоюзом кандидатуры главы европейской дипломатии Каи Каллас в качестве переговорщика по вопросам украинского урегулирования свидетельствовало бы о желании Брюсселя сорвать любые мирные инициативы, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Если кто-то в Брюсселе заинтересован в таком переговорщике с Россией, то это лишь наглядно нам демонстрирует, каких результатов там рассчитывают добиться в диалоге с нами - срыва любых мирных инициатив со стороны Брюсселя. Вот это то, что она, мне кажется, исполнит с блеском", - сказала дипломат в ответ на вопрос, будет ли для России приемлемо присутствие Каллас за столом переговоров.

"Российской стороной уже не раз подчеркивалось, причем на самом высоком уровне, что мы открыты для диалога со всеми, кто готов внести конструктивный вклад в процесс украинского урегулирования", - сказала Захарова.

Однако, по ее словам, в руководстве евроструктур "пока такого открытого подхода не наблюдается".

Говоря о Каллас, Захарова отметила, что глава европейской дипломатии выступает с бескомпромиссной позицией, не допуская возможности диалога с Москвой по вопросам европейской безопасности, "готова саботировать любые договоренности, которые учитывали бы интересы РФ в данном контексте".