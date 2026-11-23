Глава Arm Хаас продлил контракт до 2033 г. на фоне интереса со стороны Nvidia

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Британский разработчик процессорных технологий Arm Holdings продлил контракт со своим главным исполнительным директором Рене Хаасом до конца 2033 года, говорится в сообщении компании.

"Я никогда не был более уверен в будущем Arm, - заявил Хаас. - Я невероятно горд тем, что мы создаем, и полностью сконцентрирован на раскрытии полного потенциала компании в последующие годы".

Ранее СМИ писали, что американская рекрутинговая компания Heidrick & Struggles рассматривала кандидатуру Хааса на пост CEO Nvidia Corp. Среди других возможных кандидатов - вице-президент Nvidia Иэн Бак, главный исполнительный директор Advanced Micro Devices Лиза Су и главный директор по аппаратному обеспечению Apple Inc. Джони Сруджи.

Хаас семь лет проработал в Nvidia в качестве генерального менеджера по вычислительным продуктам. В 2020 году Nvidia пыталась купить Arm, но контролирующие органы выступили против, и сделка не состоялась.

Сооснователь Nvidia Дженсен Хуанг ушел с постов главного исполнительного директора и президента компании, а также покинул ее совет директоров вслед за разоблачением его внебрачных связей, в том числе отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Китая. Он возглавлял компанию-чипмейкера более 30 лет. Сейчас обязанности CEO временно исполняет главный финансовый директор Колетт Кресс.

Акции Nvidia дорожают на 8,3% в ходе предварительных торгов в понедельник, американские депозитарные расписки Arm - на 8,4%.