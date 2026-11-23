Акман предупредил о риске рецессии в случае дальнейшего повышения ставок ФРС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы будет ошибкой и может привести к рецессии в США и во всем мире, заявил американский миллиардер Билл Акман, возглавляющий инвесткомпанию Pershing Square Capital Management.

"Федрезерв ввергнет США и весь мир в рецессию, если продолжит повышать ставку в тщетной попытке довести инфляцию до 2%", - написал он в соцсети X.

Акман считает устаревшим определенный ФРС целевой уровень инфляции, который устанавливался, когда не существовало значительных геополитических рисков и протекционистских мер, не наблюдалось существенного роста военных расходов, инвестиций в энергетику и инфраструктуру искусственного интеллекта.

По мнению миллиардера, более реалистичным в текущих условиях является целевой уровень в 3%.

Отслеживаемый ФРС индикатор потребительских цен (индекс PCE) в сентябре вырос на 3,6% в годовом выражении, тогда как индекс PCE Core, при расчете которого не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, поднялся на 3,1%. Инфляция в США остается выше целевого уровня 2% уже более пяти лет.

В сентябре американский ЦБ повысил диапазон ключевой процентной ставки до 3,75%-4%, сохранив его без изменения на заседании в октябре.

В последнее время руководители ФРС все чаще высказываются в поддержку дальнейшего ужесточения ДКП. На прошлой неделе член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер заявил, что для охлаждения инфляции ЦБ может потребоваться поднять ставку в общей сложности на 100 б.п. или даже больше.

Следующее заседание ФРС состоится 8-9 декабря. Рынок оценивает в 94,5% вероятность повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце, по данным CME FedWatch. Шанс еще одного такого же подъема ставки в январе оценивается в 58,6%.