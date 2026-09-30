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Пентагон объявил о завершении антитеррористической международной миссии в Ираке

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Международная коалиция во главе с США 30 сентября завершила миссию "Непоколебимая решимость" в Ираке по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), объявил Пентагон.

Миссия подошла к концу вместе с выводом войск и оборудования коалиции с авиабазы в Эрбиле - административном центре Иракского Курдистана.

В Вашингтоне ожидают, что иракские силы возглавят дальнейшие усилия по обеспечению безопасности страны и сдерживанию остатков ИГ. Вместе с тем США останутся привержены борьбе с терроризмом и продолжат работать с партнерами по коалиции и Ираком, оказывая ему разведывательную поддержку и проводя совместные военные учения, говорится в заявлении военного ведомства.

Операцию "Непоколебимая решимость" начали в 2014 году вооруженные силы США и их союзники, в том числе Великобритания, Канада, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие.

Силы ИГ в Ираке были разгромлены в 2017 году, в Сирии - в 2019 году, однако войска коалиции продолжали бороться с остатками группировки.

В 2024 году Багдад и Вашингтон достигли соглашения, по которому США должны были свернуть миссию к 30 сентября 2026 года. Коалиция постепенно выводила силы с баз по всему Ираку, ограничивая присутствие Иракским Курдистаном. В Багдаде выражали желание продолжать двустороннее сотрудничество с партнерами в сфере обороны. The National отмечал, что в руководстве Иракского Курдистана посчитали вывод коалиционных сил поспешным.

Ирак ИГ Великобритания США Пентагон Иракский Курдистан
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