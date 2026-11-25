"Русагротранс" сохранил прогноз экспорта пшеницы из России в ноябре в 2,9 млн тонн

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Аналитический центр "Русагротранса" сохранил на уровне 2,9 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из России в ноябре.

"Прогноз экспорта пшеницы в ноябре остается прежним - 2,9 млн тонн, из которых уже вывезено около 2,1 млн тонн", - сообщили "Интерфаксу" в центре.

По данным центра, в октябре экспорт пшеницы составил 3,37 млн тонн. При этом 2,05 млн тонн было вывезено через порты Балтики.

Говоря о ценовой ситуации на мировом рынке пшеницы за период с 17 по 24 ноября, аналитики сообщили, что цены в основном снижались, за исключением французской пшеницы, которая продолжила дорожать. Так, американская пшеница (SRW) подешевела на $8, до $254 за тонну, румынская - на $4, до $281, аргентинская - на $3, до $240, австралийская (ASW) - на $4, до $267 за тонну. Цена французской пшеницы выросла на $4, до $265 за тонну.

Как пояснили аналитики, основной причиной роста цен на европейскую пшеницу стало снижение вероятности мирных договоренностей России и Украины в ближайшее время, а также крупный тендер Пакистана. Дополнительным фактором снижения цен на американскую пшеницу и росту на европейскую способствовало укрепление доллара и ослабление евро. "При высоких оценках валового сбора пшеницы в Аргентине и Австралии ожидается относительно низкое качество урожая в обеих странах из-за дождей во время уборки", - сообщили в центре.

Иордания 24 ноября закупила 60 тысяч тонн пшеницы по $314,5 за тонну (C&F) c поставкой во второй половине февраля. По сравнению с тендером месяцем ранее цена возросла на $0,55 за тонну. Пакистан объявил тендер на закупку до 800 тысяч тонн пшеницы с поставкой с 25 декабря до 15 января.