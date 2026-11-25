"Росатом" может предложить Брунею малые плавучие АЭС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Росатом" готов предложить интересующемуся атомной энергетикой Брунею решения в формате малых АЭС в плавучем исполнении, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"В этом году было несколько контактов на межминистерских уровнях, и на уровне межмидовских консультаций, соответственно, брунейцы проявили интерес к атомной энергетике в целом. Понятно, что мы изучили энергосистему, и понимая ее сегодняшние параметры, речь может идти в конечном итоге о малых станциях, причем в плавучем исполнении", - сказал он.

Лихачев уточнил, что по мощности "Росатом" считает, что востребованным будет формат двух реакторов по 55 МВт.

"Я думаю, что сейчас на переговорах эта тема будет подниматься. И если будет желание наших партнеров, то мы предложим, конечно, целый комплекс мероприятий, обычный наш подход - начиная с формирования общественного мнения, кадрового потенциала, инфраструктуры государственной, такого поэтапного выхода уже на обладание атомной промышленностью", - сказал топ-менеджер.

Лихачев уточнил, что Бруней является единственной из экономик стран АТЭС, с которой "Росатом" пока не работает.

В середине октября "Росатом" заключил первый экспортный контракт на свои плавучие блоки - с Индонезией. Речь идет о поставке страну двух плавучих блоков ПЭБ-100 общей мощностью 200 МВт с использованием реакторных установок семейства РИТМ.