Россия готова помочь Брунею в освоении нефтяных трудноизвлекаемых запасов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия может помочь Брунею в освоении трудноизвлекаемых запасов нефти, а также видит перспективы поставок продукции нефтехимии на брунейский рынок, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом в Москве.

"Россия готова помочь в деле повышения отдачи на уже разрабатываемых в Брунее нефтегазовых месторождениях, в освоении трудноизвлекаемых запасов. Мы могли бы поделиться с брунейскими друзьями уникальным российским опытом, компетенциями и высокоэффективными техническими решениями в этой области", - сказал он.

Путин также видит "перспективы и для налаживания экспорта в Бруней наших продуктов нефтехимии, а также для реализации совместных проектов в возобновляемой и атомной энергетике".