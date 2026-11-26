"ЛУКОЙЛ" инвестирует в свои российские проекты около $10 млрд в год

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ежегодные инвестиции "ЛУКОЙЛа" в российские проекты составляют около $10 млрд в год, сообщил в интервью ИС "Вести" основатель компании Вагит Алекперов.

"Я считаю, что сегодня становится на первый план - это геологоразведка и наращивание запасов нефти для того, чтобы обеспечить этот объем добычи нефти. Второе - это развитие газохимии. Мы сегодня уже инвестируем в газохимические комплексы, которые позволят получать продукцию, которая сегодня востребована на мировом рынке. Это развитие сегодня новых проектов, связанных в том числе с машиностроением. Ежегодно компания инвестирует около 10 млрд долларов в развитие наших российских проектов", - сказал он.