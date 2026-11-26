"ЛУКОЙЛ" видит себя в будущем крупной ВИНК с элементами смежного бизнеса

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в будущем станет крупной вертикально-интегрированной нефтяной компанией (ВИНК) с элементами смежного бизнеса, сообщил в интервью ИС "Вести" основатель компании Вагит Алекперов.

"Компания будет развиваться. Она будет многообразна, не будет чисто нефтегазовой. Компания будет построена по сложному образу, станет заниматься и параллельным бизнесом. То есть это будет такая крупная вертикально интегрированная компания с элементами бизнеса, необходимого для ее развития", - сказал он.

Перечисляя интересующие "ЛУКОЙЛ" смежные виды бизнеса, Алекперов назвал, в частности, машиностроение и сервис на нефтегазовых месторождениях. "Это работа с пластом, нефтехимия, которая сегодня необходима для повышения нефтеотдачи. Это много-много аспектов, которыми мы не занимались, мы все это отдавали на аутсорсинг. Сегодня будем заниматься", - добавил он.

Также Алекперов прокомментировал сотрудничество с отечественными предприятиями. "ЛУКОЙЛ - единственная компания, которая имеет совместные предприятия и с "Роснефтью", и с "Газпромом", и с "Газпром нефтью", и с "Татнефтью". Мы со всеми находим общее понимание. Даже с "Норникелем" у нас совместное предприятие по развитию новых проектов", - сказал он.

"Мы открыты, мы интегрированы, мы ответственны и мы в бизнесе порядочны", - подчеркнул Алекперов.

Отвечая на вопрос о возможных партнерствах в дружественных странах, он сказал: "На сегодняшнем этапе мы проходим сложный период. Наложены санкции, мы не хотим часть своей ответственности перекладывать на наших коллег. Поэтому сделаем паузу, а потом снова вернемся".



