Таджикистан стремится увеличить долю промышленности в ВВП до 30% к 2030 году

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Таджикистан намерен увеличить долю промышленности в ВВП до 30% к 2030 году, развивая глубокую переработку минерального сырья и производство металлургической продукции, на III Международном горно-металлургическом форуме в Душанбе премьер-министр страны Кохир Расулзода.

По его словам, промышленное производство Таджикистана в 2025 году увеличилось на 22%, а за девять месяцев 2026 года - еще на 14%. Рост ВВП страны за январь - сентябрь текущего года составил 8,3% при инфляции 3,5%.

Одним из основных направлений промышленной политики становится переход от добычи полезных ископаемых и производства концентратов к их глубокой переработке внутри страны. "Мы уже те лицензии, которые давали раньше и только работали на концентрат, сегодня переводим на углубленную переработку", - сказал Расулзода.

В стране вводятся новые обогатительные фабрики и предприятия по переработке минерального сырья. В частности, в северной части Таджикистана на базе месторождения Чохадамбулу ведется строительство металлургического комбината. Проект реализуется собственными силами страны с использованием технологий, предложенных индийскими и китайскими партнерами.

Первый этап предприятия планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. На этой стадии предполагается наладить производство окатышей. На следующем этапе, в 2028 году, планируется начать выпуск горячебрикетированного железа с содержанием железа 90%, блюмов и арматуры.

Расулзода подчеркнул, что предприятие позволит создать в Таджикистане собственную металлургическую базу без использования природного газа.

Он отметил, что сочетание богатой минерально-сырьевой базы и доступной электроэнергии, вырабатываемой преимущественно гидроэлектростанциями, создает условия для развития энергоемких производств и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

В числе перспективных направлений премьер назвал производство высокочистого алюминия, катодной меди, специальных сплавов и компонентов для электротехнической промышленности.

По его словам, развитие промышленности будет сопровождаться модернизацией транспортной инфраструктуры, строительством линий электропередачи к промышленным площадкам и совершенствованием экологического законодательства.

Расулзода выразил уверенность, что достижение энергетической независимости позволит обеспечить стабильное электроснабжение действующих и новых промышленных предприятий, а также создать дополнительные условия для привлечения инвестиций.