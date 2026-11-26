Brent остается в плюсе и торгуется у $95,03 за баррель

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Цены нак нефть продолжают умеренно расти днем в четверг на опасениях по поводу сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

К 14:19 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,42 (0,44%), до $95,03 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,73 (0,87%), до $84,41 за баррель. Биржи в США в четверг закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Накануне хуситы сообщили об ударах по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу "Рас-Таннура", являющемуся частью комплекса, в который также входит крупный экспортный терминал. Кроме того, атаке подвергся деловой квартал Эр-Рияда.

В четверг Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что еще два нефтяных танкера столкнулись с минами и загорелись в Ормузском проливе недалеко от оманского порта Эль-Хасаб. Согласно заявлению, одно судно - супертанкер - перевозило более 2 млн баррелей нефти. Оба судна отключили навигационные системы и пытались пройти через Ормузский пролив по маршруту, не согласованному с Тегераном.

По словам аналитика PVM Oil Associates Тамаша Варги, подъем цен на нефть ограничен ожиданиями избытка предложения топлива и укреплением курса доллара. Новый торговый диапазон для Brent теперь составляет $88-97 за баррель, добавил он.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,11 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на минувшей неделе выросли на 1,733 млн баррелей, дистиллятов - на 715 тысяч баррелей. Эксперты ожидали повышения на 1,7 млн баррелей и 1,3 млн баррелей соответственно.