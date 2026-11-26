Народный банк Китая влил в финсистему 800 млрд юаней в рамках операций MLF

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая выдал банкам кредиты сроком на один год на сумму 800 млрд юаней ($119,2 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) для поддержания достаточной ликвидности в банковской системе, сообщил регулятор.

С учетом того, что в ноябре погашаются кредиты на 1 трлн юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 200 млрд юаней.

Нетто-отток был зафиксирован второй месяц подряд и по итогам четвертого месяца в 2026 году.

ЦБ также предоставил банкам 500 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО.

Программа MLF была запущена в 2014 году для поддержания ликвидности банковской системы с помощью кредитов, обеспеченных ценными бумагами.