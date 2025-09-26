Поиск

Банкам предложат вычитать нематериальные активы из капитала в течение четырех лет

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России может предоставить банкам возможность в течение четырех лет вычитать из капитала критические нематериальные активы (НМА), заявил на Международном банковском форуме первый заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон Наберухин.

"Последние несколько лет многие банки, сначала крупные, потом средние, идут по пути импортозамещения объектов критической инфраструктуры, и мы понимаем, что это на самом деле долгосрочно снижает риски банковского сектора. Поэтому здесь мы готовы перенять лучшую практику некоторых мировых регуляторов, в частности, европейского регулятора, который позволяет вычитать эти активы не сразу, а делать постепенную регуляторную амортизацию", - сказал он.

ЦБ изучает возможность вычитать критические НМА не сразу, а постепенно за четыре года, это позволит улучшить норматив достаточности капитала банков на 0,09-0,16 п.п., говорится в презентации Наберухина. К нематериальным активам регулятор относит ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Банкам потребуется получение заключения внешнего аудитора о корректности аллоцированных расходов. При этом кредитные организации смогут воспользоваться данной нормой, если это будет для них экономически целесообразно.

Затраты банков на ПО существенно выросли на фоне вынужденного импортозамещения. Доля НМА от капитала системно значимых банков увеличилась с 3,4% в 2020 году до 8,7% в 2024 году, говорится в презентации представителя ЦБ.

