Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на Московской бирже в среду утром, рубль теряет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса мировых инвесторов к рисковым активам и валютам emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,98-68,20 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,1875 руб./$1 (+31,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 79,5825 руб./EUR1 (+23,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 28 копеек к уровню закрытия вторника, до 73,315 рубля.

Доллар при этом оказался на 79,64 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 82,25 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", снижение валют всей группы emerging markets на фоне возобновления роста доллара на глобальном рынке оказывает давление на котировки рубля. В начале недели валютные рынки развивающихся стран активно росли, чему способствовало предварительное соглашение США и Мексики о пересмотре условий североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Однако позитивные данные о потребительском доверии в США, опубликованные накануне и оказавшиеся лучше прогнозов, поддержали оптимизм в отношении американской экономики и привели к укреплению доллара.

В то же время нефтяной рынок относительно стабилен утром в среду, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США и опасаются сокращения предложения на мировом рынке в ближайшие месяцы. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве уменьшилась на 0,18% - до $75,81 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи понизилась к этому времени на 0,09% - до $68,47 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 38 тыс. баррелей, при этом резервы бензина и дистиллятов также увеличились. Официальный отчет министерства энергетики США о запасах топлива в стране будет обнародован в среду, и эксперты в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 1,5 млн баррелей.