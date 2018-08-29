"Аэрофлот" обещал в два раза увеличить парк самолетов SSJ-100 в ближайшие годы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот", в парке которого в настоящее время 50 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100, в ближайшие годы получит еще столько же таких машин.

"В парке компании - 50 самолетов новейшего поколения Sukhoi Superjet 100. В ближайшие годы ожидается поставка еще 50 самолетов данного типа и 50 лайнеров МС-21", - говорится в сообщении перевозчика.

"Кроме этого "Аэрофлот" рассматривает возможность дополнительного увеличения парка самолетами отечественного производства", - сообщили в компании.