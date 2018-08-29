Главные новости
В России"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контентаВ РоссииЕще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденныхВ миреНеопознанный самолет снова спровоцировал экстренное снижение лайнеров над Японским морем
Важно
Путин предложил смягчить пенсионную реформу
Экономика

"Аэрофлот" обещал в два раза увеличить парк самолетов SSJ-100 в ближайшие годы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот", в парке которого в настоящее время 50 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100, в ближайшие годы получит еще столько же таких машин.

"В парке компании - 50 самолетов новейшего поколения Sukhoi Superjet 100. В ближайшие годы ожидается поставка еще 50 самолетов данного типа и 50 лайнеров МС-21", - говорится в сообщении перевозчика.

"Кроме этого "Аэрофлот" рассматривает возможность дополнительного увеличения парка самолетами отечественного производства", - сообщили в компании.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Аэрофлот, SSJ-100

Новости по теме

Экономика
Четвертый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в РФЧетвертый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в РФ
С Алексея Кузнецова взята подписка о невыездеПодробнее
 Правительство с 2019 года повысит акцизы на бензинПравительство с 2019 года повысит акцизы на бензин
В конце мая из-за резкого подорожания бензина властям пришлось снизить акцизы и отказаться от их планового повышения, что на время стабилизировало ситуациюПодробнее
 Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Предполагается, что эта стратегия поможет раскрыть экономический потенциал всех частей страныПодробнее
 Лукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млнЛукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млн
На встрече с российским президентом 22 августа этого вопроса не касалисьПодробнее
НМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа АбрамовичаНМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа Абрамовича
"Национальной медиа-группе" теперь принадлежит 29% акций телеканалаПодробнее
 Основатель Tesla отказался от выкупа акций компанииОснователь Tesla отказался от выкупа акций компании
Большинство акционеров не поддержало инициативу Илона МаскаПодробнее
 Силуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестированияСилуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестирования
В свою очередь Белоусов констатировал. что обществу и кабмину будет интересно увидеть, готов ли бизнес подставить плечо под реализацию общественной повесткиПодробнее
 В Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкамВ Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкам
Расчеты по оборонным сделкам со странами ОДКБ давно ведутся в рубляхПодробнее
 ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского БанкаЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка
В отношении банка четырежды за год применяли меры надзорного воздействияПодробнее
 Продукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕСПродукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕС
Рост цен на продукты в России составил 2,1%, в то время как в ЕС они стали дороже на 0,5%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 августа7 фото
28 августа
Фотохроника 28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото
27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контентаВ РоссииЕще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденныхВ миреНеопознанный самолет снова спровоцировал экстренное снижение лайнеров над Японским моремВ миреВ ДТП с автобусом в Анталье пострадали 11 российских туристовВ миреСМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в СирииВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 29 августа

Суд заявил, что Роскомнадзор обязан блокировать пиратский контент "Яндекс.Видео" вне зависимости от обжалования

ФССП выплатит жительнице Кургана почти 100 тысяч рублей за неудавшийся отпуск

Anex Tour начал искать обратные рейсы для россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Глава ЦИК посоветовала инициаторам пенсионного референдума выбрать один из одобренных вопросов

Российская таможня изъяла более 500 тыс. единиц контрафакта с символикой FIFA в период ЧМ-2018

По делу об избиениях в Таврическом саду Петербурга задержаны двое несовершеннолетних

По данным следствия, вечером 24 августа группа подростков жестоко избила двух местных жителей Подробнее

Путин предложил смягчить пенсионную реформу

Путин предложил смягчить пенсионную реформуПредлагается повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми Подробнее

Архитектор парижского Центра Помпиду вызвался бесплатно спроектировать новый мост в Генуе

Температурный рекорд века для 29 августа побит в Москве

Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Оренбурга отпущен под домашний арест

"Аэрофлот" обещал в два раза увеличить парк самолетов SSJ-100 в ближайшие годы

Новый участок "желтой" линии метро откроют в Москве до конца лета

Приставам отправили документы для взыскания с Улюкаева 130 млн руб. штрафа

Еще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденных

Еще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденныхРанее фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1 Подробнее

Более 130 тысяч контрафактных прописей и рабочих тетрадей изъяли в Петербурге

Арендаторы торговались за каретный сарай на Таганке 13 часов

Чайка призвал наказывать за отказ брать на работу людей пенсионного возраста

Монтажник погиб при разборе старого лифта в Калуге

МЧС предупредило о 30-градусной жаре в Москве

В Курской области в результате столкновения с дрезиной погиб водитель легковушки

Совет директоров "Аэрофлота" утвердил создание региональных баз и хабов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru