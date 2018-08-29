Что произошло за день: среда 29 августа

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент России Владимир Путин в среду выступил с телеобращением, в котором предложил смягчить предложенный правительством проект пенсионной реформы. . В частности, предлагается повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми, а людям предпенсионного возраста дать особую льготу, уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, а также сохранить для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду на транспорте. Позднее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силанов заявил, что предложения президента по корректировке пенсионной реформы в целом потребуют финансовых затрат в размере около 500 млрд рублей в течение шести лет.

- "Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента, так как закон, согласно которому в интернете блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики. Компания намерена обжаловать решение Мосгорсуда об удалении ссылок из выдачи "Яндекс.Видео".

- США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товары. Москва ранее ввела повышенные пошлины в ответ на тарифы на алюминий и сталь. В Минэкономразвития считают, что США неверно интерпретируют природу мер, принятых Москвой, так как повышенные пошлины были введены в рамках соглашения ВТО по специальным защитным мерам.

- В Москве погиб вице-президент по исследованиям и разработкам Новолипецкого металлургического комбината (группа НЛМК) Бруно Чарльз Де Куман.

- Еще двое сотрудников ярославской колонии задержаны после публикации второго видео с избиением осужденных. Следствие просит заключить их под стражу.

- Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выступила за изменения "муниципального фильтра", который в настоящее время, по ее словам, используется как инструмент недобросовестной политической конкуренции.

- В российской столице открылся Московский международный автосалон. Свои новинки уже представили "АвтоВаз" и Renault. Несомненный гвоздь салона - седан и лимузин "Сенат" российского бренда Aurus, созданные в рамках проекта "Кортеж".

- В Пакитане прошли многотысячные протесты из-за из-за намерения лидера нидерландской националистической "Партии свободы" Герта Вилдерса провести конкурс карикатур на пророка Мухаммеда.

- В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 13 российских туристов. Автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт.

- Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22