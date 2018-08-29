Главные новости
ЭкономикаГоликова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублейЭкономикаСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыСпортАкинфеев продлил контракт с ЦСКА
В России

Что произошло за день: среда 29 августа

Смягчение пенсионной реформы, американский иск к России в ВТО и новинки на Московском автосалоне

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент России Владимир Путин в среду выступил с телеобращением, в котором предложил смягчить предложенный правительством проект пенсионной реформы. . В частности, предлагается повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми, а людям предпенсионного возраста дать особую льготу, уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, а также сохранить для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду на транспорте. Позднее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силанов заявил, что предложения президента по корректировке пенсионной реформы в целом потребуют финансовых затрат в размере около 500 млрд рублей в течение шести лет.

- "Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента, так как закон, согласно которому в интернете блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики. Компания намерена обжаловать решение Мосгорсуда об удалении ссылок из выдачи "Яндекс.Видео".

- США подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товары. Москва ранее ввела повышенные пошлины в ответ на тарифы на алюминий и сталь. В Минэкономразвития считают, что США неверно интерпретируют природу мер, принятых Москвой, так как повышенные пошлины были введены в рамках соглашения ВТО по специальным защитным мерам.

- В Москве погиб вице-президент по исследованиям и разработкам Новолипецкого металлургического комбината (группа НЛМК) Бруно Чарльз Де Куман.

- Еще двое сотрудников ярославской колонии задержаны после публикации второго видео с избиением осужденных. Следствие просит заключить их под стражу.

- Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выступила за изменения "муниципального фильтра", который в настоящее время, по ее словам, используется как инструмент недобросовестной политической конкуренции.

- В российской столице открылся Московский международный автосалон. Свои новинки уже представили "АвтоВаз" и Renault. Несомненный гвоздь салона - седан и лимузин "Сенат" российского бренда Aurus, созданные в рамках проекта "Кортеж".

- В Пакитане прошли многотысячные протесты из-за из-за намерения лидера нидерландской националистической "Партии свободы" Герта Вилдерса провести конкурс карикатур на пророка Мухаммеда.

- В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 13 российских туристов. Автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт.

- Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В России
Украинский пограничник порвал паспорт соотечественника, решившего переехать в КрымУкраинский пограничник порвал паспорт соотечественника, решившего переехать в Крым
После инцидента украинец попытался пересечь границу с Россией нелегальноПодробнее
 ЦИК РФ потребовал поменять норму о "муниципальном фильтре"ЦИК РФ потребовал поменять норму о "муниципальном фильтре"
Памфилова отметила, что "муниципальный фильтр" не должен "отсекать и разрушать политическую конкуренцию"Подробнее
 Роскомнадзор вызвался стать посредником в конфликте "Яндекса" с правообладателямиРоскомнадзор вызвался стать посредником в конфликте "Яндекса" с правообладателями
Замглавы службы отметил, что жалоба "Яндекса" не является основанием для отмены блокировкиПодробнее
 В ЦИК сообщили о возможности проведения пенсионного референдума веснойВ ЦИК сообщили о возможности проведения пенсионного референдума весной
Это произойдет, если инициативные группы смогут договориться или если одна из групп "проявит чудеса оперативности"Подробнее
Путин предложил смягчить пенсионную реформуПутин предложил смягчить пенсионную реформу
Предлагается повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми, а людям предпенсионного возраста дать особую льготуПодробнее
 Еще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденныхЕще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденных
Ранее фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1Подробнее
 "Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента
Накануне Роскомнадзор пригрозил блокировкой сервиса "Яндекс.Видео" из-за ссылок на пиратские сайтыПодробнее
 Нападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десяткаНападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десятка
Они забрасывали часовых камнямиПодробнее
 Telegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕСTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕС
Ранее мессенджер заявил, что готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме по решению судаПодробнее
 Telegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризмеTelegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризме
Мессенджер готов пойти на это по решению суда, однако исключает передачу ключей дешифровкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 августа6 фото
29 августа
Фотохроника 29 августа
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
"Томатная битва" в Испании6 фото
29 августа
"Томатная битва" в Испании
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГоликова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублейЭкономикаСША подали иск к России в ВТО из-за пошлин на американские товарыСпортАкинфеев продлил контракт с ЦСКАВ России"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контентаЭкономикаНа корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублейВ РоссииЕще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденных

Евгений Макаров пожаловался на издевательства в ярославской колонии

Заключенный сбежал из колонии-поселения в ХМАО

Самолет рейса Москва-Душанбе вернулся в аэропорт из-за драки пассажиров

Что произошло за день: среда 29 августа

Смягчение пенсионной реформы, американский иск к России в ВТО и новинки на Московском автосалоне Подробнее

Стивен Сигал решил открыть школу айкидо в московском регионе

Фотохроника 29 августа

Фотохроника 29 августа6 фото

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с начала июля

Голикова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублей

Голикова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублейОна также сообщила о подготовке поправок, чтобы закрепить льготы в старых границах пенсионного возраста Подробнее

Рубль ускорил падение после пояснений Силуанова о пенсионной реформе

Россия с 31 августа запретит ввоз продукции белорусского "Молочного гостинца"

Московский международный автосалон - 2018

Московский международный автосалон - 201813 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru