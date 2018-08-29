"АвтоВАЗ" до конца года начнет выпуск Lada Xray Cross и Lada Vesta Sport

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" до конца текущего года начнет производство автомобилей Lada Xray Cross и Lada Vesta Sport, сообщил журналистам президент компании Ив Каракатзанис в ходе Московского международного автосалона в среду.

"Производство и продажи (Lada Xray Cross и Lada Vesta Sport - ИФ) начнутся в ближайшие месяцы, до конца года. Первый шаг - это новое семейство Granta. Затем другие модели", - сказал он, не уточнив других подробностей.

Производство нового семейства Lada Granta четырех типов кузова (седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал) стартовало в Тольятти в середине августа. Автомобиль получил новую переднюю часть кузова в стиле Lada Vesta, а также переработанную заднюю часть кузова.