Троих полицейских задержали за избиение водителя "Почты России" в Хабаровском крае

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Заместитель начальника полиции и двое оперативников ОМВД по Ульчскому району Хабаровского края задержаны за превышение должностных полномочий, сообщили в СКР.

"В настоящее время двое сотрудников полиции арестованы, решается вопрос об избрании меры пресечения третьему. С ними проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 июня 2018 года при перевозке пенсий в почтовой автомашине обнаружилась недостача мешка с пятью миллионами рублей. Заподозрив в краже водителя, полицейские вывезли его в лес, избили его и пытали электрошокером. Мужчина категорически отрицал свою вину и был отпущен домой.

Через несколько дней пропавший мешок с деньгами местные жители нашли на обочине дороги, по которой проезжал почтовый автомобиль.

В свою очередь, по данным Следственного управления СКР по Хабаровскому краю, об инциденте следователи узнали только 24 июня. Во время встречи руководителя ведомства с местным населением в селе Богородское Ульчского района, жители рассказали о произошедшем.

Полицейским грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, - говорится в сообщении местного главка СКР.