Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,3-0,4%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу продолжил коррекцию вниз вслед за мировыми фондовыми площадками, откат сдерживается высокой нефтью; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,3-0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2321,33 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1071,96 пункта (-0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,5% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 68,11 руб. (-0,13 рубля).

Подешевели рублевые акции "АЛРОСА" (-1,5%), "Башнефти" (-1,1%), "Транснефти" (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Мобильных телесистем" (-0,6%).

Подросли акции "Россетей" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), "Мечела" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне снизились после четырехдневного ралли, инвесторы оценивали новости крупных компаний и статданные из США.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, в июле вырос на 2% в годовом выражении, достигнув этой отметки впервые с 2012 года.

Также инвесторы следили за ходом переговоров США и Канады по торговым вопросам, которые проходят в Вашингтоне между главой канадского МИДа Христей Фриланд и торгпредом США Робертом Лайтхайзером.

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов (Япония просела на 0,1%, Китай теряет 0,9%) на опасениях новых тарифов на импорт китайских товаров в США, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на месте).

Как сообщают различные СМИ со ссылкой на информированные источники, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд уже на следующей неделе, после того, как истечет срок принятия комментариев от представителей общественности по поводу пошлин. Срок истекает 6 сентября. Источники подчеркнули, что это не окончательное решение, однако новость все равно вызвала опасения инвесторов.

Нефть стабильна в пятницу и завершает август уверенным ростом, при этом риски, связанные с Ираном, продолжают тревожить рынок. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $77,96 за баррель (-0,1% и +0,8% в четверг), октябрьская цена WTI - $70,25 за баррель (без изменений и +1,1% накануне). Brent близка к максимуму за два месяца, WTI - за месяц; с начала августа нефть Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 2,2%.

По итогам августа нефть Brent, вероятно, подорожает самыми быстрыми темпами с апреля. Сохранению высокой премии Brent по отношению к WTI также способствовали опасения, связанные с трубопроводной системой США, и ожидания, что президент США Трамп предпримет усилия для снижения цен на нефть и бензин на американском рынке.