Курс евро расчетами "завтра" снизился до 79 рублей

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) "Московской биржи" в пятницу по данным на 19:00 снизился на 50,69 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 79,0443 руб./EUR1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 78,33 руб./EUR1, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне от 78,305-79,60 руб./EUR1.

Всего на ЕТС было заключено 6625 сделок на сумму 33 млрд 541,821 млн рублей.

"Московская биржа" с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 или в 19:00. Отчеты по сделкам, заключенным после 19:00, предоставляются утром следующего рабочего дня.