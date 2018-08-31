Рубль подрос к доллару и евро после падения в предыдущие дни

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в пятницу утром, рубль растет к бивалютной корзине в последний торговый день месяца, корректируясь вверх после падения по итогам нескольких предыдущих сессий.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,06-68,14 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 67,1 руб. (-13,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 79,51 руб. (-11,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 12,74 копейки к уровню закрытия четверга, до 73,24 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,79 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,4 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх на страте торгов в пятницу на фоне фиксации прибыли по "коротким" позициям в рамках ребалансировки позиций в последний торговый день месяца. Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, а также небольшое снижение доллара на глобальном рынке из-за опасений нового витка торговой войны США с внешнеторговыми партнерами.

По сообщениям различных СМИ, которые ссылаются на информированные источники, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд уже на следующей неделе, после того, как истечет срок принятия комментариев от представителей общественности по поводу пошлин. Срок истекает 6 сентября. Источники подчеркнули, что это не окончательное решение, однако новость все равно вызвала опасения инвесторов.

Трамп также назвал "недостаточно хорошим" объявленное Евросоюзом решение об отмене ввозных пошлин на автомобили американского производства в обмен на введенные США тарифы на сталь и алюминий. Он пояснил: "Их покупатели привыкли покупать свои машины, а не наши".

Брюссель готов понизить до нуля ввозные пошлины на все промышленные товары, включая автомобили, в рамках торговых переговоров с США, заявила в четверг еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. "Мы сказали, что готовы со стороны ЕС перейти к нулевым пошлинам на промышленные товары, конечно, в том случае, если то же самое сделают США. Таким образом, это произойдет на взаимной основе", - заявила Мальмстрем, выступая в торговом комитете Европарламента.

Цены на нефть эталонных марок стабильны в ходе азиатских торгов в пятницу, риски, связанные с Ираном, продолжают тревожить рынок. Brent близка к максимуму за два месяца, WTI - за месяц.

По итогам августа Brent, вероятно, подорожает самыми быстрыми темпами с апреля. Сохранению высокой премии Brent по отношению к WTI также способствовали опасения, связанные с трубопроводной системой США, и ожидания, что президент США предпримет усилия для снижения цен на нефть и бензин на американском рынке.

Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром уменьшилась на 0,05% - до $77,98 за баррель. Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,06% - до $70,29 за баррель. С начала августа нефть Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 2,2%.