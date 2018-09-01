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Экономика

Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на $5,4

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в России с 1 сентября снижена на $5,4, до $130 за тонну, согласно данным Минэкономразвития.

В августе экспортная пошлина на нефть составляла $135,4 за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне (обнулилась с 1 февраля 2015 года).

Пошлина на высоковязкую нефть понизилась до $21,4 с $22,4 в августе.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составила $39 (в августе - $40,6 за тонну), на темные - $130 ($135,4).

Пошлина на экспорт товарного бензина также понижена до $39 с $40,6, прямогонного бензина (нафта) - до $71,5 с $74,4 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ составляет $8,6 (в августе она равнялась $18,1), на чистые фракции СУГ - $3,4 ($7,2).

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Теги: нефть

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