Nasdaq показал максимальный августовский подъем с 2000 года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики в прошлую пятницу, поскольку инвесторы оценивали очередные сигналы возможного усиления противостояния США с их торговыми партнерами. Но при этом рынок завершил август уверенным ростом.

Августовский подъем Nasdaq Composite на 5,7% стал максимальным для этого месяца с 2000 года благодаря бурному росту котировок Apple и других высокотехнологичных компаний. Dow Jones Industrial Average увеличился за месяц на 2,2%, Standard & Poor's 500 - на 3%, для обоих индексов это был лучший август за четыре года.

По итогам недели Dow Jones прибавил 0,7%, S&P 500 - 0,9%, Nasdaq - 2,1%.

В понедельник торги на американском рынке акций проводиться не будут в связи с государственным праздником - Днем труда, отмечаемым в США в первый понедельник сентября с 1894 года.

Индекс потребительского доверия в США в августе уменьшился до 96,2 пункта с июльского уровня в 97,9 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительные данные указывали на снижение индикатора до 95,3 пункта. Консенсус-прогноз экспертов предполагал его пересмотр до 95,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Несмотря на улучшение оценки, августовское значение индикатора потребдоверия является самым низким за семь месяцев.

В интервью агентству Bloomberg Дональд Трамп заявил, что недоволен ходом переговоров с Евросоюзом, а также не исключил возможности выхода Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО). Ранее президент неоднократно выражал недовольство работой организации, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы.

Кроме того, по данным СМИ, Трамп рассматривает возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд уже на следующей неделе, после того, как истечет срок принятия комментариев от представителей общественности по поводу пошлин. Срок истекает 6 сентября.

"Планы введения Трампом повышенных пошлин на очередную порцию товаров китайского экспорта совокупным объемом $200 млрд - уже не что-то новое, однако тот факт, что он спешит с этим, ослабляет ожидания возможного налаживания отношений между Вашингтоном и Пекином", - отмечает главный аналитик JFD Brokers Чараламбос Писсурос.

Акции Coca-Cola прибавили 0,3% в пятницу. Компания объявила о покупке кофейного бренда Costa у британской группы компаний Whitbread Plc за 3,9 млрд фунтов стерлингов ($5,1 млрд).

Стоимость бумаг Lululemon Athletica Inc. взлетела на 13,1% благодаря более сильной, чем ожидалось, квартальной отчетности производителя спортивной одежды, а также повышению ею годового прогноза выручки.

Капитализация American Outdoor Brands Corp. (AOBC), материнской компании производителя оружия Smith & Wesson, подскочила на 43,6%. AOBC вышла на прибыльный уровень в первом финансовом квартале, зафиксировав чистую прибыль в размере $7,7 млн по сравнению с чистым убытком в $2,2 млн годом ранее. Показатели скорректированной прибыли и выручки - соответственно $0,21 на акцию и $138,8 млн - оказались лучше ожиданий рынка.

Цена акций Ulta Beauty Inc. подскочила на 6,4% на фоне сильной отчетности оператора сети магазинов косметики за второй квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу опустился на 22,10 пункта (0,09%) и составил 25964,82 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 0,39 пункта (0,01%) - до 2901,52 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 21,17 пункта (0,26%) и составил 8109,54 пункта.