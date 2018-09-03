Остатки на корсчетах банков в ЦБ 3 сентября снизились

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1894,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1588,4 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 31 августа составлял 2324,7 млрд рублей по России и 2006,8 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 3 сентября составили 2328,0 млрд рублей по России против 2304,8 млрд рублей днем ранее.