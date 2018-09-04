Рубль умеренно снизился к бивалютной корзине на фоне растущего доллара на Forex

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро стабилен на Московской бирже во вторник утром, рубль умеренно снижается к бивалютной корзине на фоне возобновления укрепления доллара на глобальном рынке и негативной динамики большинства валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,2-68,39 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 68,38 руб. (+26 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 79,15 руб. (+0,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 14,53 копейки к уровню закрытия понедельника, до 73,23 рубля.

Доллар при этом оказался на 63,57 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 51,24 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и почти не меняется к евро на фоне возобновления укрепления американской валюты на глобальном рынке в ожидании возобновления торгов в США после выходного дня в понедельник из-за празднования Дня труда. Большинство валют emerging markets продолжают снижаться утром во вторник, участники торгов опасаются углубления кризисных явлений в финансовых системах Аргентины и Турции.

Аргентинский песо снижается на 3,1%, в то время как турецкая лира растет на 1,09%, корректируясь вверх после заявлений ЦБ Турции о возможности изменения курса денежно-кредитной политики в связи с очередным витком повышения инфляции. Тем временем валюта Аргентины не отреагировала на меры по стабилизации рынка, объявленные накануне президентом страны Маурисио Макри.

Аргентина введет дополнительный налог для экспортеров, чтобы увеличить доходы бюджета и вывести его на бездефицитный уровень на год раньше, чем планировалось, - в 2019 году, заявил аргентинский президент Макри, выступая на местном телевидении в понедельник. Он отметил, что власти страны попросят экспортеров, которые выиграли от резкого ослабления аргентинского песо, увеличить вклад в бюджет страны. При этом Макри подчеркнул, что налоги на экспорт являются "плохими налогами", и их введение в данный момент обусловлено "крайней необходимостью".

Цена Brent перешла к росту после утреннего снижения, тогда как WTI усилила темпы укрепления на опасениях перебоев поставок из-за тропического шторма "Гордон". Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,13% - до $78,25 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,74% - до $70,32 за баррель.